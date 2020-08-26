ميركل تلتقي ممثلي قطاع السيارات مجددا في سبتمبر

أعلن اتحاد شركات صناعة السيارات في ألمانيا (في دي ايه)، أن المؤتمر الذي سيعقده عبر الفيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل، أوائل سبتمبر المقبل، سيدور حول التحديات الراهنة التي تواجه شركات صناعة السيارات وشركات صناعة مستلزمات السيارات.

وأوضح الاتحاد أن اللقاء سينعقد في إطار مبادرة "العمل المنسق للتنقل"، وتنعقد مثل هذه اللقاءات بين الساسة وممثلي شركات السيارات بشكل منتظم منذ نهاية 2019.

وأوضح الاتحاد أن اللقاء المقبل سيركز على مجالي الرقمنة في حركة المرور بالإضافة إلى البيانات في قطاع التنقل.

وستلتقي ميركل ممثلي قطاع صناعة السيارات مجددا خلال أزمة جائحة كورونا في 8 سبتمبر المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة.

يُذكر أن ميركل أجرت من قبل مشاورات مع عدد من الوزراء الاتحاديين وممثلي القطاع حول وضع القطاع المحوري الذي يعمل فيه مئات الآلاف من الموظفين.

وانهار الطلب على السيارات خلال الأزمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة السيارات في خضم تغيير صعب نحو المزيد من المحركات البديلة والرقمنة.

وفي الجدل الدائر حول حزمة التحفيز الاقتصادي، طالب القطاع بحوافز حكومية لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الحديثة التي تعمل بالبنزين والديزل من أجل زيادة الطلب، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل بسبب معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وجه الخصوص، وكان الائتلاف الحاكم قد قرر زيادة الحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية.