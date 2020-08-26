بنوك الاحتياط بأمريكا تؤكد معاناة الاقتصاد من ارتفاع إصابات كورونا

أظهرت محاضر اجتماعات مديري بنوك الاحتياط الأمريكية الإقليمية، وعددها 12 بنكًا والصادرة اليوم الثلاثاء، أن مديري بنوك الاحتياط الاتحادية بشكل عام، أشاروا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد والتعامل معها تواصل التأثير على النشاط الاقتصادي، وبخاصة في ظل الزيادات الأخيرة في أعداد المصابين في بعض المناطق من البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مديري البنوك كانوا قد وافقوا خلال اجتماعي يونيو ويوليو الماضيين، على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المئة.

وأشار بعض المديرين إلى زيادات في النشاط الاقتصادي في بعض الولايات الأمريكية، مع تباين واضح وفقا للقطاعات والمناطق الجغرافية.

وبحسب محاضر الاجتماعات فإن الإنفاق الاستهلاكي سجل تحسنًا طفيفًا في بعض المقاطعات، مع إشارة المديرين إلى نمو التجارة الإلكترونية، بجانب تحول أنماط الإنفاق لدى المستهلكين نحو قطاعات معينة من تجارة التجزئة، مثل تحسين المنازل والسيارات والأنشطة غير المنزلية.

كما أشار بعض المديرين إلى أوضاع إيجابية بشكل عام في قطاع العقارات السكنية وبخاصة من ناحية إعادة تمويل القروض العقارية وقطاع التشييد.