يعقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اجتماعا خاصا، بعد غد الجمعة، لمناقشة تطورات الأزمة السياسية في بيلاروسيا.



وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، من مقرها في فيينا، أن رئيس وزراء ألبانيا والرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إيدي راما سيستعرض أمام المجلس تطورات الوضع في بيلاروسيا بعد توتر الأوضاع الأمنية والسياسية عقب الانتخابات الرئاسية في البلاد وهو ما يؤثر على استقرار وأمن منطقة دول المنظمة الأوروبية.



ولفت البيان الى أن الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إيدي راما، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، والتي ستتولى بلادها الرئاسة القادمة للمنظمة الأوروبية، قاما معا مؤخرا بزيارة إلى بيلاروسيا والتقوا القيادات السياسية بهدف دعم حوار مفتوح وبناء في البلاد.