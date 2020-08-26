صحف الإمارات: الدولة حريصة على استقرار مالي وعموم منطقة الساحل الإفريقي

أكدت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الأربعاء، التزام دولة الإمارات وحرصها الدائم على أمن واستقرار مالي ومجموعة دول منطقة الساحل، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المالية (باماكو).

وكتبت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (حرص على السلام والاستقرار)، "أن الإمارات تؤكد حرصها على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في أعقاب التطوّرات في جمهورية مالي، حيث أجرت الدولة اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية، لمناقشة الوضع في هذه الدولة الأفريقية، بهدف دعم الاستقرار والسلم وعودة الأمن ليس في مالي فحسب، وإنما في عموم منطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب التأكيد على ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي".

وأكدت (البيان) في ختام افتتاحيتها أن الاستقرار والتنمية يعدان من الأهداف الرئيسية التي تخدم مصالح الدول وشعوبها،وهذا بند ثابت في كل رؤية تطرحها الإمارات للنهوض بالدول والأمم، ولأنه لا تنمية من دون استقرار سياسي، فإن طرح الدولة بضرورة تركيز الجهود على دعم السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب، هو ضرورة ملحّة لنجاح أي تجربة تنموية وصولاً لتحقيق تطلّعات الدول والشعوب.