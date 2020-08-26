 النقل: التصريحات السلبية عن أهالي الصعيد المنسوبة للوزير على فيسبوك عارية من الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النقل: التصريحات السلبية عن أهالي الصعيد المنسوبة للوزير على فيسبوك عارية من الصحة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 6:55 م

أكدت وزارة النقل أن ما نشرته إحدى الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تصريحات سلبية عن أهالي الصعيد منسوبة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، هي تصريحات عارية تماما من الصحة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزير لم يدل بأي تصريحات سلبية عن أهل الصعيد، مشددة على أنه دائما ما يؤكد احترامه وتقديره لأهالي الصعيد ولكل الشعب المصري، وأنه يعمل لخدمة تراب مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأهلبت وزارة النقل بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التي تهدف إلى إثارة البلبة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لن تعيق استمرار النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر.


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