برلين تمنع تظاهرة السبت خوفا من خروقات قيود كورونا

رفضت الشرطة الألمانية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لقيود كورونا كان من المقرر لها يوم السبت المقبل فى العاصمة الألمانية برلين، إلا أن السلطات وبلدية برلين رأت أنه يجب ألا تجري مظاهرة المتشككين في كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح بعدة مظاهرات مسجلة أخرى.

وطبقا لقناة التلفزيون الألمانى الأولى "إيه آر ديه"، فقد تم الإعلان أن سبب الحظر هو أن "المجموعة المتوقعة من المشاركين ستنتهك قانون مكافحة العدوى الحالي".

وطبقا لصحيفة دير تاجزشبيجل الألمانية فقد رحب عضو مجلس الشيوخ عن الشؤون الداخلية في برلين أندرياس جيزل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالقرار، لافتا إلى أن "هذا ليس قرارًا ضد حرية التجمع، ولكنه قرار لصالح الحماية من العدوى".

وأضاف: "ما زلنا في بؤرة الوباء مع تزايد عدد الإصابات.. لذلك يجب علينا أن نفاضل بين الحق الأساسي في حرية التجمع والحق العام فى الحياة ورأينا أنه لا يمكن مفاضلة حق التعبير عن الحق فى سلامة الحياة ونحن اخترنا الحق فى الحياة".

كما أعلن جيزل، عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في برلين، أن الشرطة ستتخذ إجراءات منهجية في حالة استمرار تشكل حشود كبيرة يوم السبت، مشددا على أنه ليس مستعدًا لقبول أن يتم استغلال برلين مرة ثانية كبؤرة لمنكري كورونا والمتطرفين اليمينيين.