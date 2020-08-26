اتهامات الانتهاكات الجنسية للأطفال تطال ثُلُث رهبان الكنيسة الكاثوليكية بألمانيا

كشفت نتائج استطلاع أن اتهامات الانتهاكات الجنسية بحق أطفال ومراهقين داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا طالت ثُلُث رهبان الكنيسة، على الأقل.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة المؤتمر الألماني لرؤساء الرهبان (دي أو كيه) أن ما لا يقل عن 1412 شخصا تقدموا ببلاغات لدى جمعيات رهبان الكنيسة قالوا فيها إنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية داخل أروقة الكنيسة، وهم في مرحلة الطفولة أو المراهقة.



وأوضحت المنظمة في بون اليوم الأربعاء أن 654 عضوا من رهبان الكنيسة متهمون بالتورط في هذه الجرائم، غالبيتهم (522 شخصا) أي نحو 80% توفوا.



وأكدت المنظمة أن هذه البيانات لا تستند إلى دراسات علمية لكنها فقط تستند إلى استطلاع داخلي.