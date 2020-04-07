أمريكا تشهد انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة بكورونا

تشهد الولايات المتحدة انخفاضا مستمرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة يوميا، فيما يقترب عدد الوفيات في البلاد من 180 ألف شخص.

ومنذ بداية أغسطس، شهدت الولايات المتحدة انخفاضا في المتوسط الأسبوعي للحالات اليومية من أكثر من 60 ألف إصابة جديدة إلى ما يزيد قليلا على 40 ألفا، مع انخفاض الحالات اليومية إلى أقل من 40 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وانخفضت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات الجنوبية الأمريكية إلى حد كبير، بعد أن شهدت المنطقة ارتفاع حالات الإصابة لأسابيع في شهري يوليو وأغسطس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بحوالي 8ر5 مليون حالة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 682 ألفا و423 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 9ر0% مقارنة بأمس الثلاثاء.