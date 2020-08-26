تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن ملف رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، ورفضه الاستمرار مع الأهلي وحقيقة تدخله في الأمر كما يردد البعض.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "انتقال رمضان صبحي لبيراميدز ليس عاديا، تواجده في أي مكان غير الأهلي صعبة".

وتابع "لو انتقل للزمالك، ماذا أفعل؟ هل أمنعه؟، لو اعتزلت رمضان يعتزل؟، هذا أمر لا يصدق".

وأضاف "هل لو قلت حاولت أقنع رمضان بالاستمرار في الأهلي وفشلت، سيكون جيد بالفعل بعض الجماهير ستقول (أها برافو)، ولكن كيف أنظر في عينيه وأختي وماذا أقول لابنه، احتراما للعلاقة لن أتحدث، هذا ما قصدته من رباط العائلة"

وأوضح "عرض بيراميدز لرمضان ظهر وحسم في 4 أو 5 أيام.. كيف يوقع ومرتبط بناد إنجليزي؟ هذا الكلام في مصر عندما يكون الناديان في مصر، وعلمت بالأمر في اليوم الثاني".

وحول تقاضيه أموال من انتقال رمضان لبيراميدز، رد قائلا: "(سؤال سخيف)، أول من علم بمفاوضات بيراميدز ورمضان.. أمير توفيق (مدير التعاقدات بالنادي الأهلي) ثم نادر شوقي (وكيل رمضان) وأنا من خلال نادر".

وأشار "العائلة ليست في كفة والأهلي في كفة ثانية.. بل الطرفان في كفة واحدة".

وحول إثارة بعض اللاعبين المشاكل أو الاعتزل، خلال الفترة الماضية، وجه إكرامي رسالة لزملائه قائلا: "رسالة لزملائي السابقين، تذكروا رد فعلكم قبل أن تبدأوا تهاجموا أو تجلسوا في مقعد القاضي، الناس بتنسى والسوشيال ميديا معها زاد إيقاع الأخبار".

وتساءل "من يقول أنني مستعد أشيل شنطة في الأهلي؟، برهنت على حبي بالمواقف وليس بالكلام.. وأرفض المزايدة على حبي".

وشدد "نحن عائلة لا تحب الميس والنفاق خصوصا بعد السوشيال ميديا محركة لمسؤولين في البلد، الجميع نقلني إلى بيراميدز وهذا لم يحدث بعد".

واختتم: "خرجت من الباب الكبير، وظنون الناس أنني سأتقاضى أموالا، أنا المستفيد الأكبر، ما الدافع لتغيير هذا السيناريو؟ ومن المستفيد؟".