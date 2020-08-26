بنس يقبل ترشيح الجمهوريين بعد سعيهم لتحسين صورة ترامب

قال مراقبون إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيقبل رسميا ترشيح الحزب الجمهوري للانضمام إلى القائمة مع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في الليلة الثالثة لمؤتمر الحزب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.

وشهدت الليلة الماضية سعي الحزب إلى تحسين صورة ترامب، فيما يتعلق بالهجرة والعنصرية. كما تحدث اثنان من أبناء ترامب وزوجته ميلانيا عنه بحب وتقدير.

ووصفت السيدة الأولى زوجها بأنه مقاتل من أجل العامل العادي، بينما نظر الابن إريك ترامب مباشرة إلى الكاميرات وأكد حبه لوالده. ومن المقرر أن يلقى المزيد من أفراد الأسرة كلمة أمام المؤتمر اليوم الأربعاء.

كما سعى الحزب إلى تشويه المرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاما) ووصفه بأنه اشتراكي سوف يدمر الاقتصاد إذا تم انتخابه في نوفمبر، بينما صوره على أنه ضعيف في السياسة الخارجية، وخاصة مع الصين. وكانت مسيرة بايدن الطويلة كسياسي معتدل.