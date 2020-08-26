فيروس كورونا: مطاعم كنتاكي تتخلى عن شعارها الشهير بسبب الوباء

تقول شركة كنتاكي (كي إف سي) الضخمة للأغذية إنها أوقفت شعارها "لذة لعق الأصابع"، آخذة في الاعتبار النصائح الصحية الحالية الخاصة بالنظافة، بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الشركة: "وجدنا أننا في وضع غريب، لأن شعارنا لا يتناسب مع الأجواء الحالية".

وغيرت الشركة عبواتها التي كانت تحمل الشعار، لكنها قالت إنها ستعيده عندما يحين الوقت المناسب.

وقد أغلقت منافذ بيع الشركة في مارس/آذار، لكنها أعادت الآن فتحها.

وكانت كي إف سي قد كشفت عن الشكل الجديد في مقطع فيديو على يوتيوب، يبين إخفاء الشعار في لافتاتها وعبوات الغذاء، قائلة "هذا الشيء الذي نقوله دائما، تجاهلوه الآن".

وعلق بعض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن الشعار لم يكن فيه خطورة على الصحة، لأننا بالفعل نأكل بأيدينا.

لكن شعار لعق الأصابع تسبب في مخاوف بعد انتشار الوباء. وتلقت هيئة الحفاظ على مستويات الدعاية والإعلان 163 شكوى بشأن دعاية كي إف سي التلفزيونية التي يظهر فيها أناس يلحسون أصابعهم.

وقال الشاكون إن الدعاية غير مسؤولة، لأنها - في رأيهم - قد تزيد فرص انتشار كوفيد-19. ثم سحبت كي إف سي الدعاية.

وقد افتتحت كي إف سي، التي أسسها هارلاند سوندارز في الثلاثينيات، أول منفذ بيع يحمل امتيازها التجاري في الخمسينيات، وبدأت في استخدام شعار لعق الأصابع منذ ذلك الوقت.

ولكنها تخلت عن الشعار في التسعينيات، ثم أعادته مرة أخرى في عام 2008.

وهناك 22500 منفذ بيع للشركة في أنحاء العالم، منها 900 في بريطانيا وأيرلندا. وتمتلك شركة "يوم" كي إف سي، إلى جانب بيتزا هات أيضا.