 وزير يمني يدين تفجير تنظيم القاعدة لمركز صحي وسط البلاد - بوابة الشروق
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وزير يمني يدين تفجير تنظيم القاعدة لمركز صحي وسط البلاد

معمر الارياني
معمر الارياني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:22 م

أدان معمر الإرياني، وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، قيام عناصر تنظيم القاعدة، بتفجير مبنى مركز صحي بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ": "إن قيام تنظيم القاعدة الارهابي بتفخيخ وتفجير المركز الصحي في مديرية الصومعة، على طريقة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تفجير المصالح العامة والخاصة ومنازل خصومها من قيادات الدولة والأحزاب السياسية والعسكريين والمشائخ، تؤكد حقيقة أن ‎الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة".

‏وأضاف الإرياني "مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تختلفان في الايدلوجيا العقائدية ويتفقان في الهدف والاسلوب، من ارساء نظام الولاية ودولة الخلافة، ورفع الشعارات الكاذبة".

وفجرت عناصر تنظيم القاعدة أمس الثلاثاء مستوصفا طبيا في البيضاء، كان يعمل فيه طبيب الأسنان مطهر اليوسفي، الذي أعدمه التنظيم قبل 11 يوما، بتهمة "التخابر والتجسس على التنظيم".


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