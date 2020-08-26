حمدان دقلو يدعو حركات الكفاح المسلح التعجيل بتوقيع اتفاق السلام الشامل

دعا النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قادة حركات الكفاح المسلح بضرورة التعجيل لتوقيع اتفاق السلام الشامل.

وقال «دقلو»، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، إن «ما حدث من تغيير لم يكن متوفرًا من قبل ويمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم والخروج منه في أي وقت بأمان».

جاء ذلك خلال مخاطبته لعدد من قادة دولة جنوب السودان وحركات الكفاح المسلح اليوم بمناسبة دعوة من مجموعة رجال أعمال من منطقة أبيي، بحضور نائب رئيس حكومة الجنوب حسين عبدالباقي، ورئيس فريق الوساطة، توت قلواك، وعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادي الانتقالي، محمد حسن التعايشي، وقيادات من الحرية والتغيير.

وأشار «دقلو» إلى أن عملية السلام ستعم كل ربوع السودان، لأن كل الأطراف ترغب في المضي قدمًا لصالح السلام، متابعًا «من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة لذلك فتحت الحكومة كل الممرات الإنسانية بدون شروط لخلق بيئة جاذبة للسلام».

وقال رئيس فريق الوساطة وعضو مجلس السيادة الانتقالي إن السلام بات أمرًا واقعًا وما تبقى من مناقشات لن يكون عائقا لتحقيق السلام، مضيفًا أن الأمن القومي لجنوب السودان يكمن في استقرار وأمن السودان.

وأشار إلى أن ما يجمع شعبي البلدين أكثر من ما يفرقهما، بحسب تعبيره.