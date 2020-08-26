ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.
وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.