الطيارون الألمان في رايان اير ينتظرون بدلات تخفيض أوقات الدوام

لا يزال الطيارون الألمان في مجموعة رايان اير، ينتظرون الحصول على بدلات تخفيض أوقات الدوام من الوكالة الاتحادية للعمل، دون جدوى حتى الآن.

وطالبت شركة مالطا اير للطيران المملوكة للمجموعة واتحاد الطيارين الألمان (كوكبيت)، اليوم الأربعاء، الوكالة والحكومة الألمانية، بمعاملة طياري الشركة بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع زملاء لهم في شركات طيران أخرى.

وحسب مارسيل جرولس، خبير لوائح الأجور في (كوكبيت)، فإن طياري مالطا اير العاملين في ألمانيا هم ألمان.

وكان قد تم نقل تشغيل عمليات الطيران في العام الماضي من الشركة الإيرلندية رايان اير إلى الشركة المالطية لإتاحة الفرصة للعاملين هناك للاستفادة من صناديق الضمان الاجتماعي في ألمانيا.

وقال جرولس: "إنهم يدفعون ضرائب ورسوما إلى نظام الضمان الاجتماعي الألماني، وبالطبع فهم ينتظرون الدعم في شكل بدلات تخفيض أوقات الدوام".

من جهته، قال ديارمويد اوكونجهايلي، رئيس مالطا اير إن وكالة العمل في كولونيا تراجعت عن وعودها:" في وقت تحصل فيه شركات طيران أخرى على مساعدات حكومية بالمليارات، ينبغي على الحكومة الألمانية ألا تتخلى عن الطيارين في مالطا اير برفض منحهم إعانات الضمان الاجتماعي".

وأضاف اوكونجهايلي، أن شركته التي يعمل لديها نحو 1000 طيار ومضيف، تعد واحدا من أكبر أرباب العمل في مجال النقل الجوي في ألمانيا.

ولم يصدر عن وكالة العمل بعد تعليق على هذا الموضوع.