ماليزيا تدعو لتعزيز الرقابة على الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا

دعا المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، إلى ضرورة تعزيز الرقابة على حدود البلاد بالتعاون مع مختلف الوكالات من أجل منع دخول الأفراد المحتملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم الأربعاء، عن نور هشام قوله "إنه خلال فترة من 3 أبريل إلى 23 أغسطس، تم فحص نحو 104 آلاف و188 ماليزيًا ومقيمًا دائمًا، حيث تم عزل 103 آلاف و289 شخصًا إما في المنزل أو في مراكز الحجر الصحي.

وأوضح المدير العام للصحة الماليزية أن من هذه الأعداد تم اكتشاف نحو 899 حالة إيجابية لـفيروس كوفيد-19 حيث تم عزلهم للعلاج في المستشفيات، مشددا على أنه من الضروري الامتثال للقانون وإجراءات التشغيل القياسية الصادرة عن الحكومة.

وتابع:" وإذا نظرنا إلى الدول الأخرى فالبعض منها الآن تواجه موجة جديدة من تفشي الفيروس ومن الممكن أن يحدث ذلك في ماليزيا إذا تجاهل الشعب القوانين".