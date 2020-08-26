اليابان تدرس إجراء تفتيش جوي للجزر المتنازع عليها مع الصين

بحث وزير الدفاع الياباني تارو كونو، إجراء عملية تفتيش جوي هذا الشهر للجزر التي تديرها طوكيو في بحر الصين الشرقي والتي تطالب بها بكين، لكنه استبعد فكرة تجنب استفزاز الصين، وفق ما أعلنه مسؤول بارز في الوزارة اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن هذه هى المرة الأولى على الإطلاق التي يدرس فيها وزير دفاع إجراء تفتيش جوي لجزر سينكاكو التي تطلق عليها بكين اسم دياويو.

وقال المسؤول الياباني البارز إن كونو درس إجراء تفتيش جوي للجزر غير المأهولة بالسكان لتحديد مدى قدرة قوات الدفاع الذاتي اليابانية على التعامل في حال هبوط مجموعة مسلحة.

وأضاف أن كونو بحث عملية التفتيش الجوي أثناء زيارته بطاريات الصواريخ التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرتي مياكو ويوناجوني في أوكيناوا، جنوب اليابان، يومي 8 و9 أغسطس.

وتصاعدت حدة التوترات حول الجزر المتنازع عليها بين اليابان والصين مع رصد السفن الصينية بالقرب منها لمدة 111 يومًا متتاليًا خلال هذا الشهر، وهي أطول فترة زمنية متتالية منذ أن اشترت اليابان الجزر من مالك خاص ووضعتها تحت سيطرة الدولة في عام 2012.

وفي اجتماع مع السفير الصيني لدى اليابان كونج شوانيو في 18 أغسطس، أعرب وزير الدفاع الياباني عن قلقه إزاء زيادة أنشطة الصين بالقرب من الجزر والمجال الجوي الياباني، وطالب بكين بضبط النفس، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين واليابان اتسمت بالتوتر على خلفية نزاع يعود إلى قرون سابقة على مجموعة من الجزر المعروفة باسم "جزر سينكاكو" في اليابان و"جزر ديايو" في الصين.