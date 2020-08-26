تناقضات في تحقيق بماليزيا في وفاة سائحة شابة

في إطار تحقيق جار في ماليزيا بشأن وفاة السائحة الشابة نورا كويرين (15 عاما) العام الماضي، تحدت الشرطة تصريحات والدي الفتاة، اللذين قالا إن ابنتهما لم تكن تستطيع المشي دون مساعدة.



وقال محمد نور مرزوقي بيسار، وهو قائد الشرطة المسؤول في المنطقة التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا جنوب العاصمة كوالالمبور حيث عُثر على جثة كويرين يوم 13 أغسطس 2019، اليوم الأربعاء إن لقطات كاميرات المراقبة في 3 أغسطس 2019 في مطار كوالالمبور الدولي أظهرت أن كويرين يمكن أن "تمشي مثل أي شخص عمره 15 عاما".



وبعد بحث استمر 10 أيام، تم العثور على جثة كويرين عارية بالقرب من أحد المجاري المائية على بعد 5ر2 كيلومتر من المنتجع الذي كانت تقيم فيه مع والديها سيباستيان وميبه، اللذين أقاما دعوى قضائية ضد المنتجع بتهمة الإهمال.



ويعتقد الأب والأم أن ابنتهما اختطفت، وقالا في وسقت سابق إن صعوبات في التعلم كانت تمنعها من مغادرة المنتجع أو التنقل في الغابة بمفردها.



وأشار تشريح الجثة إلى أن كويرين ربما ماتت بسبب نزيف داخلي ناجم عن الجوع والتوتر. وأصرت الشرطة على أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أنها تعرضت للاختطاف.



واليوم الأربعاء هو اليوم الثالث لجلسات الاستماع في القضية، والتي أعيد فتحها في يوليو بعد أن قال والدا الفتاة إنهما "صُدما" من بيان السلطات الماليزية الصادر في يناير بأنه "لا حاجة إلى مزيد من الإجراءات".