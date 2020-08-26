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تقارير: اعتقال مسؤول برازيلي بتهمة احتيال مرتبطة بكورونا

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 1:58 ص

اعتقلت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة في منطقة العاصمة البرازيلية برازيليا، فيما يتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشراء إمدادات طبية لعلاج فيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتشتبه السلطات في تورط فرانسيسكو أروجو في شراء اختبارات منخفضة الجودة للكشف عن فيروس كورونا بأسعار كبيرة، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات، وفقًا لبوابة "جي 1" الإخبارية وصحيفة" فولها دي ساو باولو "اليومية.

كما تردد أنه تم اعتقال ستة أشخاص آخرين على الأقل.

وأكدت البرازيل تسجيل أكثر من 6ر3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 115 ألف حالة وفاة ، وهي أكبر نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة.

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