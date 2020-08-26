إسرائيل تعتقل 9 في القدس بشبهة العمل لصالح السلطات الأمنية الفلسطينية

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أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء بأن السلطات الإسرائيلية ألقت الليلة الماضية القبض على تسعة من سكان القدس الشرقية "للاشتباه في قيامهم بأنشطة لصالح السلطات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية"، وهو أمر غير قانوني بموجب اتفاقيات أوسلو والقانون الإسرائيلي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، فإن الشرطة الإسرائيلية "عثرت على أدلة تدعم الشبهات أثناء الاعتقالات".

ويجري حاليا استجواب المشتبه بهم.

يأتي هذا بعدما سلمت المخابرات الإسرائيلية مساء أمس محافظ القدس عدنان غيث إخطارا يعلمه فيه "قائد قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية نيته إصدار قرار عسكري جديد يقيد حركته داخل مدينة القدس.

واعتبرت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، القرار "سابقة خطيرة واستكمالا لمسلسل منظم يستهدف ويلاحق المحافظ غيث بهدف القضاء على التمثيل والوجود الرسمي الفلسطيني داخل العاصمة المحتلة، في سياق محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على القدس".

وتم اعتقال غيث أكثر من 17 مرة، إضافة لعشرات الاستدعاءات للتحقيق، خلال تكليفه محافظا في العامين الماضيين.