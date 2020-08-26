إلزام صالات الجيم والنوادي الصحية باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بسفاجا

شكلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة لمتابعة صالات الألعاب الرياضية بالمدينة، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت "رئيس المدينة"، أنه تم تشكيل اللجنة من الإدارات "القانونية، والهندسية، والصحية"، بالإضافة إلى قسم التفتيش الصيدلي، والتفتيش الغذائي، والضرائب العقارية، ومكتب تأمينات سفاجا، ومكتب تموين سفاجا، وإدارة الشباب والرياضة ومكتب عمل سفاجا، ومسؤول الصحة والسلامة المهنية، بهدف المرور على صالات الجيم والنوادي الصحية ومراجعة الاشتراطات العمل كافة.

وأضافت "المغربي"، أن اللجنة مرت على صالتيّ الجيم بنطاق المدينة، وتم التنبيه عليهم بضرورة توفير أدوات التعقيم وأدوية ومستحضرات طبية، أو مكملات غذائية ومراجعة الموقف التأميني، والاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.

وأشارت إلى أنه بناءً على ما ورد بمحاضر إثبات الحالة و تقارير لجان المرور الخاصة بكل منها تم التنبيه على أصحاب ومديري الصالات بتلافي الملاحظات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ و تفعيل القوانين الخاصة بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، وتنظيم الرقابة علي صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم"، و الأندية الصحية والأكاديميات الرياضية.

وأكدت أن اللجنة المشكلة بالاستمرار في متابعة جميع صالات الجيم، والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية بنطاق المدينة، وتوابعها والتأكد من قانونيتها .