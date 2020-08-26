تقدّم قطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمحطة جديدة، وذلك بإعلان الحزب الجمهوري، الأثنين، ترشيح الرئيس الحالي دونالد ترامب كمرشح رسمي للحزب، وهي الخطوة التي سبقه إليها منافسه الديموقراطي باختيار جو بايدن.

ومع تفشي وباء كورونا بالولايات الأمريكية، وتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات، بدأت أصوات منادية بأن يكون التصويت عبر البريد في انتخابات نوفمبر المقبل، كبديل عن الشكل التقليدي المتبع، بذهاب المواطنين لمراكز الاقتراع، والذي من الممكن أن يشكل فرصاً كبيرة لزيادة عدد المصابين.

ومن أبرز المتبنين لهذا المقترح، كان المرشح الديموقراطي جو بيايدن، وعّبر عن ذلك من خلال تدوينة بحسابه الرسمي على تويتر قائلا: "يجب أن تتاح لكل أمريكي مؤهل الفرصة للتصويت عبر البريد في نوفمبر المقبل. إذا كان ذلك جيدًا بما يكفي لدونالد ترامب - فهو جيد بما يكفي لي ولكم"، مضيفا في تغريدة أخرى: "لا يمكننا السماح لدونالد ترامب بتدمير خدمة البريد الأمريكي".

ليأتي رد ترامب خلال مقابلة مع شين هانتي على قناة فوكس نيوز: "إنها انتخابات مزورة، الجميع يعرفها، ليس عليك حتى معرفة السياسة لتعرفها. إنهم يحاولون سرقة الانتخابات"، وبالإضافة لذلك هدد بأن يوقف تمويل هيئة البريد، بقوله: "ممثلو مكتب البريد صرحوا مرارا بأنهم لا يحتاجون أموالا، ولن يقوموا بتغييرات".

لكن مجلس النواب الأمريكي، والذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية، وقف لذلك بتبني مشروع قانون لمزيد من التمويل لهيئة البريد، في خطوة استفزازية لدونالد ترامب؛ لكن ما طمأنه أن موافقة مجلس الشيوخ هي شرط على تمرير القانون، وهي الغرف البرلمانية التي يسيطر عليها حزبه.

وبالنظرة التاريخية؛ نجد أن خطوة تعميم التصويت بالبريد وتسجيل الناخبين يوم الانتخابات، لم تكن وليدة أزمة كورونا، بل كانت منذ وقت مبكر من السبعينيات، وذلك من خلال مقترح الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر؛ حيث أرسل خطابًا إلى الكونجرس يوصي فيه بحزمة من الإصلاحات الانتخابية، وذلك بعد أن احتلت أمريكا المرتبة الحادية والعشرين في مشاركة الناخبين بين ديمقراطيات العالم.

والتي رآها بأن تكن لا مبالاة من الناخبين ولكن "ملايين الأمريكيين يُمنعون أو يُثبطون من التصويت في الانتخابات من خلال قوانين تسجيل الناخبين المقيدة. أوصى كارتر بتبني التسجيل في نفس اليوم عالميًا، ورداً على مخاوف من أن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من فرص الاحتيال، وضع قانون كارتر عقوبات مشددة تصل السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، وذلك حسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية.

ويتابع التقرير، بأن هذا القانون لقي معارضة شديدة من جانب الحزب الجمهوري، من خلال نوابه داخل الكونجرس، كذلك ظهرت حملات صحفية شديدة تهاجم القانون!

وتكررت الدعوة لانتخابات بالبريد من قبل أحد أعضاء الكونجرس من الحزب الديموقراطي؛ لكن وكأن التاريخ يعيد نفسه كان رد الجمهوري وقتها رونالد ريجان هو ذات رد ترامب، بأن الذهاب لمركز الاقتراع " ثمن ضئيل ندفعه مقابل الحرية".. وأي وسيلة أخرى تضعنا أمام انتخابات مزورة وليست حقيقية.