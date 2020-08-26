بولندا تؤجل خفض ضريبة القيمة المضافة

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وافق مجلس الوزراء البولندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتأجيل تطبيق خفض معدل ضريبة القيمة المضافة حتى تستعيد المالية العامة استقرارها في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مشروع القانون مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان حتى يصبح ساري المفعول.

ووفقا للقواعد الحالية فإنه يجب خفض اثنين من ضرائب القيمة المضافة الثلاث وهما الضريبة القياسية ومعدلها 23 في المئة والضريبة المخفضة ومعدلها 8 في المئة والمقرر خفضهما بمقدار نقطة مئوية اعتبارا من أول يناير 2021.

وقال مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني إنه "نظرا للحالة الراهنة للجائحة والحاجة إلى إعادة بناء الاقتصاد، فإن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة غير مبرر في الوقت الراهن".

وقالت وزارة المالية البولندية في بيان صحفي اليوم إنه سيتم إعادة طرح الضرائب المخفضة على جدول الأعمال بمجرد أن يتراجع معدل الدين إلى 43 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على أقصى تقدير.