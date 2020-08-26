قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 فلسطينيا، من الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 9 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وفي القدس، اعتقلت 7 مقدسيين، وفي طولكرم، اعتقلت شابين من مخيم نور شمس وبلدة عنبتا، وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من قرية بورين، وفي جنين، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية فجرا، أسير محرر، أثناء تواجده داخل مطعمه في المخيم.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات عدة على أراض زراعية في منطقة الزنة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بأضرار بالغة بمحيط المكان.