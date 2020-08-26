علماء عسكريون بريطانيون: منتج حشرات قد يقتل فيروس كورونا

أظهرت دراسة عسكرية بريطانية، أن منتجًا موجودًا في مركب طارد الحشرات يمكن أن يقتل سلالة من الفيروس التاجي المسببة لكورونا.

واقترحت الأبحاث التي أجراها العلماء في مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية أن أحد المركبات الطاردة للذباب الذي يحتوي على عنصر Citriodiol يمكن استخدامه للمساعدة في مكافحة الفيروس، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضح العلماء أن عنصر Citriodiol الموجود في المركبات الطاردة مثل Mosi-Guard وغيرها، أنه قتل أنواعًا أخرى من فيروس كورونا.

حيث تم رش الجنود بمواد طاردة تحتوي على المنتج، في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الفيروس أم لا.

وعلى الرغم من أن الرذاذ الطاد للبعوض ليس فعالًا بما يكفي من تلقاء نفسه، إلا أنه يمكن استخدامه كطبقة حماية إضافية من الفيروس إلى جانب تقنيات وقائية أخرى مثل ارتداء قناع الوجه وغسل اليدين بانتظام.

وقرر مختبر الدفاع البريطاني مشاركة النتائج الأولية حتى يمكن إجراء المزيد من الأبحاث حول آثاره على فيروس كورونا، ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة للدراسة اليوم الأربعاء.

وتعتقد الشركة التي تنتج عنصر Citriodiol، أن منتجها يمكن أن يكون فعالًا في مكافحة الوباء وتريد من الحكومة دعم برنامج الاختبار، وقالت جاكلين واتسون، العضو المنتدب، في أبريل: "ما يمكننا قوله هو أننا نشعر أن هناك فرصة جيدة جدًا للعمل ضد هذا الفيروس ولكن نحن بالطبع بحاجة إلى اختبار شامل".