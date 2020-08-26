 وزير الأوقاف السوداني يشيد بمستوى التعاون مع الإمارات - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الأوقاف السوداني يشيد بمستوى التعاون مع الإمارات

نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح

نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:43 م

أعرب نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشئون الدينية السوداني، عن تقديره واعتزازه بالمستوى الرفيع من التعاون لتطوير العلاقات بين قيادتي السودان والإمارات.

والتقى مفرح، اليوم الاربعاء، مع حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها.

وأطلع وزير الأوقاف السوداني، السفير الإماراتي، على سياسات الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، والدور الذي تلعبه من اجل التغيير لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيدا بالدور والجهد الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الشعب السوداني، لاسيما في مجال الدعوة والإرشاد.

من جانبه، أكد سفير الامارات في السودان، عمق العلاقات الاخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك