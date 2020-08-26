هل تخيلت يومًا أن قطعة من آيس كريم الفانيليا يمكن أن تهز شركة جنرال موتورز بأكملها؟!

يقول موقع "ديجيتال جازيت"، إنه في عام 2010، تلقى قسم بونتياك في شركة سيارات جنرال موتورز شكوى مضحكة للغاية من أحد عملائه، لقد كان الأمر غريبًا لدرجة أنه استحوذ على اهتمام الشركة بأكملها.

لكن فإن ذلك يعلم أي شركة أنه مهما كانت الشكوى غريبة فلا يجب التقليل منها.

قال الرجل في الشكوى: "هذه هي المرة الثانية التي أكتب فيها إليكم ولا ألومكم لعدم إجابتي لأنني بدوت مجنونا، لكن الحقيقة أن لدينا تقليدًا في عائلتنا وهو تناول الآيس كريم بعد العشاء كل ليلة، لكن نوع الآيس كريم يختلف في كل عشاء، فبعد أن نأكل تصوت الأسرة بأكملها على نوع الآيس كريم الذي يجب أن نحصل عليه، وأنا أقود إلى المتجر للحصول عليه، ولقد اشتريت مؤخرا سيارة بونتياك جديدة ومنذ ذلك الحين تسببت رحلاتي إلى المتجر في مشكلة".

ويضيف: "سيارتي لا تعمل في كل مرة أشتري فيها آيس كريم فانيليا من المتجر، وإذا حصلت على أي نوع آخر من الآيس كريم فإن السيارة تبدو على ما يرام، أريد أن أعلمكم أنني جاد في هذا السؤال، بغض النظر عن مدى سخافته، فما الذي يجعل سيارة بونتياك لا تدور عندما أحصل على آيس كريم الفانيليا بينما من السهل أن تدور عندما أحصل على أي نوع آخر؟!".

كان رئيس بونتياك متشككًا بشأن الرسالة، لكنه مع ذلك أرسل مهندسًا للتحقق منها.

وتوجه المهندس والرجل إلى متجر الآيس كريم في تلك الليلة، وكانت المفاجأة، فبعد أن عادا إلى السيارة فور شراء الفانيليا لم تدور.

للتأكد، كرر المهندس التجربة لثلاث ليالٍ أخرى، وفي الليلة الأولى، كان آيس كريم الشوكولاتة، وتحركت السيارة، أما في الليلة الثانية حصل على فراولة، وعملت السيارة أيضا، لكن في الليلة الثالثة كان آيس كريم الفانيليا، وفشلت السيارة في التحرك، وعلق المهندس قائلا: "الآن هذا شيء مخيف!".

كان المهندس رجلا منطقيا ورفض تصديق أن سيارة هذا الرجل تعاني حساسية تجاه آيس كريم الفانيليا، لذلك رتب لمواصلة زياراته طيلة المدة التي استغرقها حل المشكلة.

وبدأ المهندس في تدوين الملاحظات، وجميع البيانات، مثل الوقت ونوع استخدامات الغاز، ووقت القيادة ذهابًا وإيابًا، إلخ..

بالإضافة لذلك كانت لديه أسئلة أيضا مثل، الوقت الذي استغرقه الرجل في شراء كل نوع من الآيس كريم، حيث استغرق وقتًا أقل لشراء الفانيليا من أي نكهة أخرى، وكانت الإجابة من المتجر أنه طبقا للتصميم الداخلي، فإن آيس كريم الفانيليا كونها النكهة الأكثر شعبية، كانت في علبة منفصلة في الجزء الأمامي من المتجر لاستلامها بسرعة، فيما تم الاحتفاظ بجميع النكهات الأخرى في الجزء الخلفي من المتجر في منضدة مختلفة، وبالتالي يستغرق الأمر وقتًا أطول للحصول على النكهات الأخرى.

وهنا سأل المهندس لماذا لا تعمل السيارة عندما استغرق وقتًا أقل بعد إغلاق المحرك؟!!.

واكتشف المهندس أن الوقت هو المشكلة، وليس آيس كريم الفانيليا، وسرعان ما توصل إلى الإجابة الصحيحة التي تفسر الظاهرة الغريبة، وهي "قفل البخار"، إذن ما الذي حدث بالفعل؟

نظرًا لأن الرجل استغرق وقتًا طويلا في الحصول على النكهات الأخرى، فقد سمح للمحرك بالتبريد بدرجة كافية لبدء التشغيل، لكن عندما حصل على الفانيليا بشكل سريع، كان المحرك لا يزال ساخنًا جدًا بحيث لا يتبدد قفل البخار، وبالتالي لم تكن السيارة تعمل.

ومن هنا تم حل قضية آيس كريم الفانيليا أخيرًا، بعمل رائع من قبل شركة جنرال موتورز.