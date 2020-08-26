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الأهلي: أزارو مستمر معنا بنسبة 100%

محمد الهادي
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 1:00 م

أعلن النادي الأهلي تمسكه بخدمات مهاجمه المغربي وليد أزارو، العائد من إعارته لفريق الاتفاق السعودي، نافيًا أية إمكانية للاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالأهلي، في تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي "ليس هناك أدنى إمكانية للتفريط في وليد أزارو، هو لاعب نُراهن عليه بشدة ونعلق عليه طموحات عريضة، قناعاتنا بشأنه قائمة على قدرته على تقديم الإضافة للفريق".

وأضاف جبر "كل ما أُشيع خلال الآونة الأخيرة بشأن إمكانية رحيل أزارو لا أساس له من الصحة، نُدرك أهميته بالنسبة لنا وما بإمكانه إضافته للفريق في الفترة القادمة".

يذكر أن أزارو انتقل إلى الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، في صفقة قاربت المليون ونصف المليون دولار، ويتبقى في عقده موسم إضافي.


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