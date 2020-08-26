قال منظمون سويسريون، إن مظليا أنجز أول قفزة فى العالم من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، يوم الثلاثاء، بعد أن حلقت الطائرة على ارتفاع 1520 مترا فوق غربى البلد الأوروبى.

وقامت الطائرة ذات المقعدين بالرحلة التجريبية فى طقس جيد من أجل الترويج للطاقة المتجددة، بحسب رويترز.

ووصل المظلى رفائيل دومجان إلى سرعة 150 كيلومترا فى الساعة أثناء قفزته، وهبط على مقربة من قاعدة المشروع فى بايرن، وفقا لسكاى نيوز عربية.

وقال دومجان، المشجع لمشروع «سولارستراتوس» وهو مشارك أيضا فى قيادة الطائرة، «هناك العديد من الأمور المهمة، اليوم، لكن أهمها أن هذه المرة الأولى على الإطلاق التى يقفز فيها شخص ما من طائرة تعمل بالكهرباء. هذا شىء يغير مستقبل هذه الرياضة للمظليين».

وأضاف «هذه أول مرة نقوم بالقفز فيها من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية. تسلقت مع الطاقة القادمة من الخلايا الشمسية للطائرة».

ويستهدف الفريق القيام برحلة جوية على ارتفاع شاهق بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية فقط فى عام 2022، سعيا للوصول إلى طبقة الستراتوسفير، من طبقات الغلاف الجوى الأرضى العليا، بارتفاع 20 ألف متر.