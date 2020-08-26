المكسيك تسجل 650 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الثلاثاء تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و650 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.