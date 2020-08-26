وزيرة الدفاع الألمانية تجري محادثات مع قبرص واليونان حول النزاع مع تركيا

قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في برلين، تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور التحدث مع نظيراها القبرصي واليوناني بشكل منفرد حول نزاع الدولتين مع تركيا.

وتنقب تركيا عن الغاز الطبيعي في مناطق شرق البحر المتوسط تقول قبرص واليونان بأحقيتهما فيها.

وقالت كرامب-كارنباور اليوم في تصريحات تليفزيونية: "ما يجب فعله الآن هو عدم حدوث مزيد من التصعيد، ولكن يجب تسوية الوضع بحيث يتم خلق مساحة لحل سياسي ملزم في النزاع حول اتفاقيات الغاز في المنطقة".

ومن المنتظر أيضا أن يتطرق الاجتماع غير الرسمي اليوم إلى الوضع في مالي عقب الانقلاب العسكري الذي حدث هناك الأسبوع الماضي. وقالت الوزيرة: "من الواضح جدا لنا أن مالي يجب أن تعود إلى الوضع الدستوري بسرعة كبيرة، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك انتقال إلى حكومة مدنية مع انتخابات جديدة"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي ينسق في هذا الأمر مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، التي تتفاوض بشأن هذه المسألة في باماكو.

ولا تستبعد وزارة الدفاع الألمانية أن تكون الوحدات العسكرية التي نفذت الانقلاب قد تلقت تدريبات على يد الاتحاد الأوروبي.

ويتم تدريب القوات المسلحة المالية في إطار بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يشارك فيها الجيش الألماني أيضا. وتهدف المهمة إلى تمكين القوات المالية من تحمل مسؤولية أمن بلدها المأزوم.