محافظ الإسكندرية ووزيرة التضامن الاجتماعي يتفقدا مركز التدريب المهني بغيط العنب

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، بجولة موسعة شملت مجمع الدفاع الاجتماعى، ومركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة غيط العنب، ومستشفي أياد المستقبل لعلاج الأورام. وذلك للوقوف علي سير العمل بهم. بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والأستاذ طارق جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وخلال الجولة؛ تفقد المحافظ برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي مجمع الدفاع الاجتماعي الذي تم تطويره بالكامل وإعادة افتتاحه عام ٢٠١٧ في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر. حيث تفقدا مبني الورش بالمجمع الذي يتضمن ورش الكهرباء والنجارة، والطباعة، وتم الإطلاع علي المنتجات التي يتم صناعتها بالمجمع.

كما تم تفقد مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية حيث تم الوقوف علي الورش التدريبية بالمركز ومستوي الخدمات المقدمة للمتدربين به.

واختتمت الجولة؛ بزيارة مركز ومستشفي أياد المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، وتم الوقوف علي كافة الخدمات التي يتم تقديمها.