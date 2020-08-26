 عمرو الليثي ناعيا عفاف عبد الرزاق: فقدنا أحد رواد التليفزيون المصري - بوابة الشروق
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عمرو الليثي ناعيا عفاف عبد الرزاق: فقدنا أحد رواد التليفزيون المصري


نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 4:05 م

نعى الإعلامي عمرو الليثي، بمزيد من الحزن، الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق، التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء، داعيًا الله أن يرحمها وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "رحم الله أستاذتنا عفاف عبد الرزاق رائدة من رواد التليفزيون المصري، والتي قدمت العديد من البرامج التليفزيونية المهمة والمتميزة ومنها برنامج مجلة التليفزيون، وأسهمت بإبداعها في تخريج جيل من الإعلاميين والمبدعين بالتليفزيون المصري، رحم الله الإعلامية الكبيرة واسكنها فسيح جناته".

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