 رئيس الجبل الأسود: الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة لتأكيد استقلالية بلادنا - بوابة الشروق
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رئيس الجبل الأسود: الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة لتأكيد استقلالية بلادنا

ميلو ديوكانوفيتش
ميلو ديوكانوفيتش
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 9:45 م

قال رئيس دولة الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون حاسمة بشأن الحفاظ على الاستقلال في وجه محاولات التدخلات الخارجية المتكررة لتنصيب حلفاء معادين للغرب في السلطة.

وأضاف ديوكانوفيتش، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن "حرباً إعلامية وسياسية يتم شنها" ضده وضد حزبه (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) قبل انطلاق انتخابات الأحد المقبل.

وأوضح رئيس دولة الجبل الأسود، أن هذه الحرب تهدف إلى وضع بلاده "تحت مظلة بلجراد وموسكو" ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما نقل حزبه عنه.

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، قد نفى اتهامات بتدخل بلاده في انتخابات الجبل الأسود.

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