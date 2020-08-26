الأهلي يهزم الشمس ويواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للطائرة

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فاز فريق الأهلي لكرة الطائرة على نادي الشمس بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقُيمت اليوم الأربعاء بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

واستطاع الأهلي أن ينهى الشوط الأول لصالحه بفارق 4 نقاط حيث جاءت نتيجة الشوط 21/25، وفي الشوط الثاني أنهاه الماسترز بفارق كبير حيث انتهى بنتيجة 13/25، وفي الشوط الثالث انتهى للأهلي بنتيجة 20/25.

وسيواجه الأهلي في الدور قبل النهائي غريمه التقليدي الزمالك الذي تأهل للدور ذاته بعد تغلبه على الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما الأثنين الماضي.

وستقام مباريات هذا الدور يوم السبت الموافق 26 سبتمبر القادم، على أن تكون المباراة النهائية يوم الإثنيين 28 سبتمبر القادم.

وستجمع المباراة الثانية في دور قبل النهائي لكأس مصر بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.