أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن عودة العمل في كل المبادرات الرئاسية الصحية التي كانت قد توقفت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن من ضمن المبادرات الرئاسية الصحية التي عادت للعمل مرة أخرى، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، داعيًا من لديه جراحة بالتوجه للتسجيل بها.

وناشد من يعاني من أمراض مزمنة من كبار السن أو الحوامل، التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة، لافتًا إلى إمكانية معرفة الأماكن الأقرب من خلال تطبيق «صحة مصر».



