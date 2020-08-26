أمريكا تفرض قيودا على مؤسسات صينية بسبب بحر الصين الجنوبي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قيود جديدة على المؤسسات الصينية المملوكة للدولة ومديريها التنفيذيين بسبب أنشطتها في بحر الصين الجنوبي.

ولم يتم الكشف عن أسماء أفراد بعينهم، لكن سيتم منعهم من دخول الولايات المتحدة وقد يخضع أفراد أسرهم المباشرين أيضا لقيود على التأشيرات.

وتزعم الصين بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر شحن رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية. وبنت بكين جزرا اصطناعية بمرافق ذات قدرات عسكرية فوق الشعاب المرجانية المتنازع عليها والنتوءات البارزة في المنطقة.

ولدى العديد من دول المنطقة التي ترفض خريطة بكين، مطالب متداخلة في السيطرة على البحر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الأشخاص المستهدفين متورطون في "الاستصلاح على نطاق واسع أو بناء النقاط المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أو عسكرتها، أو استخدام (الصين) للإكراه ضد المطالبين (بحقوق في مناطق في البحر) في جنوب شرق آسيا لمنع وصولهم إلى الموارد البحرية".