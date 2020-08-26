النرويج تفرض حجرا 10 أيام على القادمين من ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، مساء اليوم الأربعاء، إلزام القادمين إليها من ألمانيا بالبقاء في حجر لمدة 10 أيام، وذلك اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة أن نفس هذا الإجراء سيسري أيضًا على القادمين من إمارة ليشتنشتاين ومناطق في السويد.

وأوضحت الوزارة أنها تلتزم من خلال هذا الإجراء بنصيحة السلطات الصحية "إف إتش آي"، التي تراقب بقلق ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكتبت "إف إتش آي"، على صفحتها الإلكترونية، "حتى الثالث والعشرين من أغسطس، وصل المعدل إلى 20 حالة لكل مئة ألف نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الأيام المقبلة".

ومن المنتظر أن يدخل تنفيذ هذ الإجراء اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة/السبت المقبلة، ولا يعني هذا حظرًا عامًا على الدخول.

وحسب معلومات وزارة الخارجية في برلين، سيتعين على القادمين من ألمانيا تقديم عنوان ثابت ومكان إقامة مناسب عن طريق مستندات موثوقة مثل تأكيد الحجز، ولا يعد الإقامة في معسكرات التخييم مكانا مناسبا يتوافق مع التعليمات.