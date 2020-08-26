ألمانيا: حواسب مهاجم المعبد اليهودي تحوي صورا عنصرية

قال العديد من الخبراء التابعون لهيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن حواسب المتهم بشن هجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا، تحوي العديد من الصور العنصرية والفاشية والمعادية للسامية بالإضافة إلى مقاطع فيديو.

يذكر أن هؤلاء الخبراء قاموا خلال الشهور الماضية، بتحليل أدلة الثبوت الإلكترونية التي تدين المتهم.

وأوضح الخبراء أنهم عثروا، إلى جانب الملفات التي نشرها المتهم على الإنترنت قبل الجريمة، مثل بيانه ومقابلة أجراها مع نفسه، على مقاطع مما يعرف بلوحات الصور وبعض منتديات الإنترنت المجهولة.

كما عثر الخبراء في حواسب المتهم ووسائط التخزين الخاصة به، على العديد من الصور الكوميدية بعضها يتضمن رموزا فاشية وصورا تمجد العنف ومقاطع فيديو وروابط لما يسمى بالشبكة المظلمة "دارك نت".

وتجري وقائع محاكمة شيتفان باليت، المنحدر من ولاية سكسونيا آنهالت، منذ الحادي والعشرين من يوليو الماضي أمام المحكمة العليا في ناومبورج، وقد تم نقل موقع المحاكمة إلى محكمة ماجدبورج.

كان المتهم اعترف في بداية الجلسات بأنه حاول وهو مدجج بالسلاح في التاسع من نوفمبر الماضي، اقتحام المعبد اليهودي وارتكاب مذبحة فيه حيث كان يحتفل هناك في نفس التوقيت 52 شخصًا بيوم كيبور، أقدس الأعياد اليهودية.

ولما فشل المتهم في اقتحام المعبد، أطلق النار على امرأة كانت مارة بالمصادفة فقتلها، ثم قتل شابا في محل للشاورمة.

ورأى الخبراء أن الصور الكوميدية ومقاطع الفيديو الممجدة للعنف، هي جزء نموذجي لمجتمعات اليمين المتطرف على الإنترنت، التي يتم تبادلها في الغالب على ما يعرف بلوحات الصور.