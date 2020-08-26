الرئيس السوري يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي بشأن مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، مع فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن الفياض نقل إلى الرئيس الأسد رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

ووفق الوكالة، جرى خلال اللقاء بحث التنسيق المستمر للجهود السورية-العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى.

وطبقا للوكالة، جرى التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبين السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية.

كما أكد الطرفان أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاونا وثيقا بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها.