الأعرجي: العراق يحرص على استمرار التعاون مع بعثة حلف الناتو

أكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة الناتو في العراق وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية.



ودعا الأعرجي خلال اجتماعه برئيسة بعثة حلف الناتو في العراق جيني كارنيان والوفد المرافق لها نعمل على "الاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب إلى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية".



وعبر عن نية مستشارية الأمن الوطني العراقي "عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة".



من جهتها، أعربت رئيسة البعثة عن استعداد حلف الناتو "لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات".



وذكرت جيني "أن بعثة حلف الناتو تقف خلفها ثلاثون دولة، قررت بالإجماع دعم العراق في المجالات التي حددتها الحكومة العراقية، وأنها ماضية في هذا الدعم".