اضطراب أسواق المال بعد انفجار مطار كابول

تراجعت الأسواق الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر في أعقاب الانفجار الذي تعرض له مطار كابول في أفغانستان، وقبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، حيث تتوقع الأسواق صدور إشارات إلى اعتزامه تقليص إجراءات التحفيز النقدي القائمة.



وتراجع مؤشرا إس أند بي 500 الأوسع نطاقا وناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك للأوراق المالية بعد تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين في الانفجار القوي الذي تعرض له مطار كابول، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة استكمال إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان.



كما جاء تراجع المؤشرات في الوقت الذي تحدث فيه أعضاء بلجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية ممن ليس لهم حق التصويت، عن ضرورة تشديد السياسة النقدية وبخاصة تقليص برنامج شراء الأصول، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقادت أسهم شركات الطاقة التراجع في الوقت الذي فقدت فيه سندات الخزانة الأمريكية جزءا من مكاسبها وارتفع سعر الذهب.



وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% في تعاملات الصباح، وتراجع مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا بنسبة 3ر0% أيضا. في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 2ر0%.



وفي أوروبا تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 3ر0% نتيجة تراجع أسهم شركات السياحة والمواد الخام، في حين توقف ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي- آشيا باسيفيك للأسهم الآسيوية بعد ثلاثة أيام من الصعود ليتراجع بنسبة 3ر0% اليوم.