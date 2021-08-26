صحفيان يتحدثان عن تعرضهما للضرب على يد طالبان في وسط كابول

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قال موظفان من محطة "طلوع نيوز" الأفغانية التلفزيونية، اليوم الخميس، إنهما تعرضا للضرب على يد مقاتلي طالبان في كابول.

وذكرت "طلوع نيوز"، عبر صفحتها على موقع تويتر، أن المراسل زيار ياد ومصوره قالا إنهما تعرضا للضرب أمس الأربعاء بينما كانا يعملان على تقرير.

وجاء في التغريدة أنهما كانا يصوران عمال اليومية والعاطلين من أجل تحقيق صحفي عندما هاجمهم مقاتلو طالبان فجأة بدون سبب واضح.

وكتب المراسل ياد في تغريدة: "لقد تعرضت للضرب على يد طالبان في نيو سيتي بكابول عندما كنت أقدم تقريرا. وتم الاستيلاء على الكاميرات والمعدات الفنية وهاتفي الجوال الشخصي. خرج مقاتلو طالبان من عربة لاند كروزر مدرعة وضربوني تحت تهديد السلاح".

وقال أحد ممثلي طالبان لطلوع نيوز إنه جاري التحقيق في المسألة "بجدية".

واستولت طالبان على كابول في منتصف أغسطس بعد حملة سريعة من تحقيق المكاسب على الأرض عبر البلاد. وهم الآن حكام البلاد وفقا للوضع الفعلي، مثلما كانوا في فترة 1996- 2001.

وقالت الجماعة إن المنافذ الإعلامية سوف تواصل العمل بشكل طبيعي. وخلال فترة حكمهم السابقة، لم تكن هناك حرية إعلام.