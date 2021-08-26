رئيس الوزراء البلجيكي: عمليات الإجلاء البلجيكية من مطار كابول انتهت

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، أليكسندر دي كرو، اليوم الخميس، أن بلجيكا نفذت آخر عملياتها الإجلائية من مطار كابول مساء أمس الأربعاء، حيث أحضرت أكثر من 1400 شخص من أفغانستان الأسبوع الماضي.

وقال دي كرو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن وضع "الفوضى والخطر" بالفعل على الأرض "تدهور بشدة على مدار اليوم".

وأضاف أن بلجيكا تلقت أيضا معلومات من الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن هجوما انتحاريا في منطقة المطار بات وشيكا.

وقال رئيس الوزراء إن ما إجماليه 23 رحلة جوية نظمتها بلجيكا أخذت الأشخاص من العاصمة الأفغانية إلى إسلام أباد في باكستان.

وأوضحت وزيرة الخارجية صوفي ويلمز في نفس المؤتمر الصحفي أن هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مواطنين بلجيكيين وأفراد أسرهم وأشخاص من الدول الشريكة مثل هولندا ولوكسمبورج، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص في خطر وشيك.