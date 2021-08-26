 وزارة المالية اليابانية تسعى للحصول على 272 مليار دولار لتكاليف خدمة الدين - بوابة الشروق
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وزارة المالية اليابانية تسعى للحصول على 272 مليار دولار لتكاليف خدمة الدين

طوكيو - د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 2:32 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 2:32 م

من المقرر أن تسعى وزارة المالية اليابانية للحصول على أكثر من 30 تريليون ين (272 مليار دولار)، للمرة الأولى لتكاليف خدمة الدين لميزانية العام المقبل، بحسب وثائق قدمتها إلى الحزب الحاكم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى للحصول على 30.2 تريليون ين لتكاليف خدمة الدين، بزيادة نسبتها 27.3% بالمقارنة مع العام السابق.

كما ستسعى الوزارة للحصول على 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية، بدون تغيير عن مبلغ العام السابق.

وسوف تطلب وزارة المالية بشكل عام مبلغ 32 تريليون ين لميزانية العام المقبل.

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