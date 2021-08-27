تستعد المملكة المتحدة لاستقبال موجة رياح قوية تضرب البلاد في بداية الشهر المقبل، وفقًا لأحدث الرسوم البيانية للطقس، حيث أطلق خبراء الأرصاد توقعات احتمال اندلاع "طوفان من المطر".

وفقًا لجدول الطقس الذي أعدته وكالات الطقس، مما يشير إلى هبوب رياح قوية من المحيط الأطلسي شرقًا باتجاه بريطانيا.

يُظهر الرسم البياني الذي نشرته صحيفة "اكسبريس"، أن هبوب الرياح فوق المتوسط يمكن أن تضرب البلاد في بداية الشهر المقبل.

كما يظهر الرسم البياني نفسه رياحًا قوية تضرب شمال البلاد من 4 إلى 8 سبتمبر. في وقت ما خلال اليوم، يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 46 ميلاً في الساعة في شمال إنجلترا واسكتلندا، كما يشير الرسم البياني.

وجاء في توقعاتها من يوم الاثنين 30 أغسطس إلى يوم الأحد 5 سبتمبر: "من المرجح أن يستمر الضغط المرتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع للبنك وفي الأسبوع الأول من سبتمبر قبل أن يتراجع تدريجيًا."