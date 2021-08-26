 أمريكا تعتزم بيع حقوق إنشاء مزارع بحرية لطاقة الرياح - بوابة الشروق
الخميس 26 أغسطس 2021 10:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

أمريكا تعتزم بيع حقوق إنشاء مزارع بحرية لطاقة الرياح

امريكا
امريكا
(د ب أ)
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 9:33 م
قالت أماندا ليفتون مدير إدارة طاقة المحيط الهادئ الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تعتزم تنظيم مزايدة لبيع حقوق إنشاء مزارع بحرية لطاقة الرياح  أمام سواحل ولايتي نورث وساوث كارولينا خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليفتون القول "نعتزم  بيع حقوق تأجير مناطق لإقامة مزارع رياح في خليج نيويورك بنهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل، وأمام سواحل كارولينا".

وأضافت ليفتون  أن الإدارة تدرس طرح أماكن أخرى لإقامة مزارع طاقة رياح  أمام سواحل المحيط الأطلسي "حيث نعرف أننا نحتاج إلى استكشاف إمكانية طرح مناطق جديدة للتأجير بهدف" مساعدة الولايات في تحقيق المستهدف بالنسبة للطاقة المتجددة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك