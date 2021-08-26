تقرير: الخزانة الأمريكية تمنح الموافقة لبنوك ومنظمات لإرسال مساعدات لأفغانستان

أفادت مؤسسة "داو جونز"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستسمح لمنظمات إنسانية بتقديم مساعدات لأفغانستان، وذلك رغم العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب المفروضة على حركة طالبان.

وأوضحت أن الموافقة جاءت خلال محادثات خاصة جرت هذا الأسبوع بعد ضغوط من منظمات إغاثية وبنوك تسعى للحصول على ضمانات بأنها لن تتعرض لعقوبات إذا ما قدمت مساعدات أو نفذت معاملات ذات صلة بها.

وقد طلبت بعض منظمات الإغاثة إعفاءات رسمية.

وقال مصدر بوزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية على اتصال بالمنظمات الإنسانية وستتخذ خطوات للسماح باستمرار المساعدات.

وأضاف المصدر، في الوقت نفسه، أن الإدارة لم تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات على حركة طالبان، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.