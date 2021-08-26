أدانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا، اليوم الخميس، بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.

ودعا فضيلة الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - في بيان الليلة - المجتمع الدولي ودول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والإرهاب.

وأكد ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره الشيطانية والقضاء عليه.

وقال: لا أحد في مأمن من الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأنها تستهدف الجميع ولا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها؛ ما يؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضرورة توحيد الجهود الدولية والتعاون الدولي التام في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وأعرب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء عن خالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا هذين الهجومين الإرهابيين ‏من الأفغان والأمريكيين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏