 «طالبان» تمنع الأفغان من حملة الجنسيات الأجنبية من دخول مطار كابول - بوابة الشروق
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«طالبان» تمنع الأفغان من حملة الجنسيات الأجنبية من دخول مطار كابول

د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 3:11 ص | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 3:11 ص

قالت مصادر في "طالبان" الأفغانية إن الحركة قررت منع الأفغان من الدخول إلى مطار كابل بدعوى حالة الفوضى التي رافقت إجلاء الدول الأجنبية رعاياها والمتعاونين الأفغان الأيام الماضية.

وقالت مصادر باللجنة الثقافية بالحركة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن طالبان "أغلقت جميع مداخل المطار، ولن تسمح لأي أفغاني بدخوله"​​​، وأن حشودا من الأفغان أحدثوا اضطرابا "غير مقبول" أمام المطار. وقالت المصادر إنه "حتى إشعار آخر، لن يُسمح للأفغان الذين يحملون جنسية أجنبية بالدخول".

وقال شاهد عيان أمام المطار للوكالة إن "طالبان أوقفت سيارات السفارات في الخارج ولم تسمح لها بأخذ عامليها الأفغان ودخول المطار".

مصادر: "طالبان" تمنع الأفغان بمن فيهم حملة الجنسيات الأجنبية من دخول مطار كابل.

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